Нападающий «Нефтехимика»: Вкатились в игру, против «Автомобилиста» уже будет чуть легче

Игра «Нижнекамска и «Сибири», завершившаяся в серии буллитов (2:3), не изобиловала опасными моментами. Команды были равны и имели одинаковые шансы на победу, подчеркнул на послематчевой конференции форвард нижнекамцев Павел Порядин.

Он отметил, что, несмотря на поражение, матч оставил у игроков «Нефтехимика» множество положительных эмоций, что, в свою очередь, поможет сплочению команды.

«Получилась интересная игра. Все понимают, какая плотность в таблице в борьбе за плей-офф. Не скажу, что сегодня было обилие моментов. Скорее, даже немного закрытая игра была. Соперник временами нам не давал поиграть с шайбой в зоне. Даже несмотря на поражение по буллитам, таким матчи дают на будущее задел», — рассказал Порядин.

Форвард также заявил, что следующий матч против «Автомобилиста» будет легче для нижнекамской команды. Во-первых, это чуть более простой соперник в плане движения, во-вторых, сегодняшний матч в Новосибирске помог «Нефтехимику» «вкатиться» в игру после перерыва.

«Неплохо чувствую, но если пропускаешь один-два дня без команды на льду, то уже нужно вкатываться. Сегодня было неплохо, но есть куда выходить на более высокий уровень», — заключил он, отвечая на вопрос о своем состоянии после травмы.