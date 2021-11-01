Нападающий «Нефтехимика» о поражении от «Куньлуня»: «Худший матч в сезоне»

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Тимур Хафизов прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня» (3:5), не найдя оправданий для хозяевев.

При этом игрок извинился перед болельщиками: «Сегодня слов особо нет. Худший матч в сезоне. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Дома такие важные матчи так нельзя играть, как мы сегодня играли. Ненужные удаления. Третий гол, который мы пропустили в меньшинстве, возможно, нас надломил. В следующей смене пропустили четвертый гол. Оказались в каком-то нокдауне, но это не оправдание».

По мнению Хафизова, всё решили глупые ошибки. «Так играть нельзя, удаляться в чужой зоне при таком счете. Глупейшие ошибки. После сегодняшнего матча нам нужно оправдаться перед болельщиками следующей игрой, тем более [что] чемпион («Авангард» — прим. Т-и) приедет. На такие матчи никого не надо настраивать в раздевалке. Будем выходить и стараться побеждать», — заключил он.