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Спорт
29 ноября 2021  00:12
Cергей Гаврилов

Нападающий «Нефтехимика» о поражении: 58 минут мы были лучше

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Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Ансель Галимов прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3Б), признав, что в концовке хозяева недотерпели.

Форвард признал, что в концовке третьего периода гости доминировали: «По игре слов немного. Проиграли. В конце не вытерпели, а так я считаю, что 58 минут мы были лучше, но где-то за две минуты до конца матча соперник начал  давить и нам тяжело пришлось…»

Говоря о своем подходе на буллитах, Галимов констатировал, что голкипер казацев его переиграл: «Да просто вратаря не переиграл и все. Я принял такое решение, но вратарь оказался сильнее».

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