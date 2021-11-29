Нападающий «Нефтехимика» о поражении: 58 минут мы были лучше

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Ансель Галимов прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3Б), признав, что в концовке хозяева недотерпели.

Форвард признал, что в концовке третьего периода гости доминировали: «По игре слов немного. Проиграли. В конце не вытерпели, а так я считаю, что 58 минут мы были лучше, но где-то за две минуты до конца матча соперник начал давить и нам тяжело пришлось…»

Говоря о своем подходе на буллитах, Галимов констатировал, что голкипер казацев его переиграл: «Да просто вратаря не переиграл и все. Я принял такое решение, но вратарь оказался сильнее».