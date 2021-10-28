Нападающий «Нефтехимика» о победе над «Локомотивом»: За счет характера выиграли эту игру

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Данила Попов прокомментировал клубной пресс-службе выездную победу над ярославским «Локомотивом» (2:1ОТ), отметив хорошую подготовку гостей к игре.

«„Локомотив“ — серьезный соперник. Все это понимали и все настраивались на него. Парни просто красавцы. В меньшинстве все ловили на себя и в большинстве гол забили. Все просто молодчики! Главное, что у нас есть характер», — отметил Попов.

Комментируя начало игры, форвард упомянул волнение: «Думаю, было волнение, но через сменки все это проходит. Нам тренер сказал, что первый период „Локомотив“ всегда играет очень активно. Мы были готовы к этому и справились. За счет характера выиграли эту игру».

Ключевым, по мнению Попова, стал второй период: «Во втором периоде мы здорово двигались в атаке, а в обороне играли попроще».

Вызов в олимпийскую сборную России стал для Данилы неожиданным: «Если честно, я вообще не ожидал вызова в сборную. У нас в команде каждый достоин поехать туда. У меня положительные эмоции. Хочется показать себя».