Нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия близок к переходу в клуб РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Нефтехимик» Кирилл Новиков рассказал о том, какие задачи ставятся перед командой из Нижнекамска в новом сезоне и признался, что вскоре клуб покинет один из ведущих игроков.

«Задача – быть вверху турнирной таблицы, бороться за первую "четверку". Также развивать игроков, привлекать больше молодежи и стараться продавать их в премьер-лигу. То, что было с Макаровым, то что сейчас произойдет с еще одним человеком – такой маленький инсайд. Это основные задачи. Плюс радовать публику хорошим интересным футболом, потому что Нижнекамск – это такой хоккейный и футбольный город. Люди ходят на футбол, любят его. И естественно, после работы они хотят получить удовольствие. И президент [клуба] ставит нам такую задачу, чтобы мы заполняли стадион и народ получал удовольствие», – рассказал Новиков в интервью программе «Футбольные люди».

По сведениям ИА «Татар-информ», футболист «Нефтехимика», который вскоре может пополнить состав одного из клубов премьер-лиги – это 28-летний нападающий Мераби Уридия. Им интересуются «Уфа» и «Химки».

В прошедшем сезоне Уридия забил 17 мячей в 37-ми матчах первенства ФНЛ. Это третий результат в лиге после Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» (40 голов) и Дмитрия Воробьева из «Оренбурга» (24 мяча).