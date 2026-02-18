Нападающий «Нефтехимика» Белозеров: «Я максималист – это у меня в крови с детства»

Недавно нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров в матче с «Сочи» побил снайперский рекорд клуба по голам в одном регулярном чемпионате. В начале февраля корреспондент «ТИ-Спорта» беседовал с форвардом во время Матча Звезд КХЛ, проходившем в Екатеринбурге. Как изменился «Нефтехимик» при Игоре Гришине и другое - в интервью.





Фото: hcnh.ru

«Конечно, это приятно, когда отмечают заслуги, личную статистику»

- Андрей, прошлогодний Матч Звезд КХЛ был для тебя дебютным в карьере. Сейчас вижу, что у тебя уже пропало стеснение в поведении, раскрепощенно чувствуешь себя среди звезд лиги. Так ли это?

- Не смотрел на себя со стороны, может, так и есть (улыбается). На самом деле, просто настроение очень хорошее. Матч Звезд КХЛ для нас игроков – это в первую очередь возможность друг с другом пообщаться в неформальной обстановке. В течение сезона все-таки постоянно бьемся на льду. А тут и посмеяться можно, и жизнь обсудить, как у кого дела вне льда.

- За последние три года ты, очевидно, стал лицом «Нефтехимика», его главным лидером, звездой. Насколько тебе сложно нести такой статус?

- Да, я иногда натыкаюсь на то, что пишут обо мне журналисты. Конечно, это приятно, когда отмечают заслуги, личную статистику. Но я никогда не ставил и не ставлю себя выше команды, выше коллектива. Это неправильно. Поэтому большого значения таким статусам не придаю. Играет на льду команда, результата добивается тоже команда. А остальное – кто сколько забил, кто сколько отдал, уже не так важно.

- Когда выйдет это интервью, ты скорее всего уже побьешь снайперский рекорд «Нефтехимика» по голам за один регулярный чемпионат. Ты доволен тем, как складывается для тебя текущий сезон?

- Да, я доволен однозначно. Конечно, нет предела совершенству и как спортсмену мне надо ставить новые высокие задачи. Но меня радует, что я стабилен в своей игре. Это очень важно для хоккеиста, потому что дает ощущение уверенности. Дай Бог, действительно получится побить снайперский рекорд в истории «Нефтехимика». Я очень люблю этот клуб, он стал для меня родным. Хочется, как говорится, войти в историю «Нефтехимика», оставить хотя бы такой след (улыбается).

«Если «Нефтехимик» выйдет с предложением продолжить сотрудничество, я его обязательно рассмотрю»

- Есть ощущение, что в нынешнем сезоне при Игоре Гришине ты спрогрессировал даже больше, чем во времена Олега Леонтьева в «Нефтехимике»?

- Наверное, соглашусь с вами. Тут скорее дело в том, что при Олеге Юрьевиче я уже задал определенную для себя планку, и сейчас я понимаю, что не имею права опуститься ниже нее. Наоборот, хочу поднимать ее с каждым последующим годом. Я максималист, очень критичен к себе, своей игре, это у меня в крови с детства.

- Твой действующий контракт с «Нефтехимиком» рассчитан до 2027 года. Уже размышляешь над тем, хочется ли тебе остаться в Нижнекамске еще на пару лет?

- Ох, еще 1,5 сезона, далековато так заглядывать. На данном этапе меня все устраивает в «Нефтехимике», мне нравится жить в Нижнекамске, прекрасный город. И если клуб выйдет с предложением продолжить сотрудничество, я его обязательно рассмотрю. Но пока весь мой фокус на нынешний сезон.

- При всем уважении к «Нефтехимику», кажется, что ты созрел для команды, которая способна решать большие задачи в плей-офф, бороться за Кубок Гагарина, чем только мечтать о выходе в плей-офф...

- Да мы тоже будем бороться за него весной (улыбается). Со счетов раньше времени нас не сбрасывайте. Отличная команда собралась в этом году в «Нефтехимике», и я думаю, что своей игрой мы уже показали остальным клубам, что с нами надо считаться. А по поводу опять же размышлений о смене команды в следующем году – поживем-увидим. Сложно сказать сейчас, как сложится дальнейшая судьба. Если бы мы знали все наперед, жить полегче было бы (улыбается).

«Если у «Нефтехимика» благодаря нашей игре в этом сезоне появилось больше фанатов – отлично»

- «Нефтехимик» Игоря Гришина справедливо называют главным открытием этого сезона в КХЛ. На твой взгляд, что кардинально поменялось внутри команды, по сравнению с прошлым годом?

- Во-первых, это подход к игре. Если при Олеге Юрьевиче Леонтьеве мы играли в более закрытый хоккей, то в нынешнем сезоне у нас больше акцента на атаку. Это не значит, что мы забываем об обороне. Скорее, стараемся искать во всем баланс. Где-то потерпеть, где-то удачно сыграть на контратаках.

- В команде чувствуете, что в этом сезоне к «Нефтехимику» стало больше внимания как со стороны прессы, так и нейтральных болельщиков?

- Вам журналистам виднее, так ли это. Мы особо внимания на это не обращаем. Если у «Нефтехимика» благодаря нашей игре в этом сезоне появилось больше фанатов – отлично. Значит, все делаем правильно.

- Гол Никите Серебрякову в матче с «Авангардом» (6:5) – самый необычный в твоей карьере?

- Мне кажется, да. Во всяком случае, до этого матча мне такие голы забивать раньше не приходилось.

- Партнеры как-то подшучивали над тобой после этого гола в раздевалке?

- Нет, только поздравляли. Это же победный гол оказался, еще и в такой эмоциональной игре. Сумасшедший камбэк у нас получился, а такая шайба в конце только добавила радости.

- До конца регулярного чемпионата КХЛ остается чуть больше месяца. Выбираете ли себе соперника под первый раунд? Принципиально с кем-то сыграть на «Востоке»?

- Абсолютно без разницы. Для начала, нам надо в плей-офф попасть. Мы не избалованы этим, последний раз в 2023 году в Кубке Гагарина играли. По большому счету не особо важно, на кого ты попадешь в первом раунде. «Ак Барс», «Магнитка», «Авангард», «Автомобилист» – со всеми играть непросто и придется в каждой игре весной выкладываться на полную.