news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 17 февраля 2026 15:40

Нападающий Михаил Фисенко примет участие в матче против «Авангарда»

Читайте нас в
Телеграм
Нападающий Михаил Фисенко примет участие в матче против «Авангарда»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий Михаил Фисенко сыграет в сегодняшнем матче против «Авангарда». Эта встреча станет первой для хоккеиста с начала января 2026 года.

Начало игры в Омске запланировано на 16:30 по московскому времени.

Состав «Ак Барса» на матч с «Авангардом»:

Первое звено: Барабанов - Сафонов - Галимов (Лямкин - Миллер)

Второе звено: Хмелевский - Семёнов - Тодд (Карпухин - Марченко)

Третье звено: Денисенко - Фисенко - Яшкин (Ст. Терехов - Яруллин)

Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Пустозёров (Бардин)

Вратарь: Билялов (Арефьев)

Тринадцатым нападающим на матч с «Авангардом» заявлен Егор Потапов.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026