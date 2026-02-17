Нападающий Михаил Фисенко примет участие в матче против «Авангарда»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Михаил Фисенко сыграет в сегодняшнем матче против «Авангарда». Эта встреча станет первой для хоккеиста с начала января 2026 года.

Начало игры в Омске запланировано на 16:30 по московскому времени.

Состав «Ак Барса» на матч с «Авангардом»:

Первое звено: Барабанов - Сафонов - Галимов (Лямкин - Миллер)

Второе звено: Хмелевский - Семёнов - Тодд (Карпухин - Марченко)

Третье звено: Денисенко - Фисенко - Яшкин (Ст. Терехов - Яруллин)

Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Пустозёров (Бардин)

Вратарь: Билялов (Арефьев)

Тринадцатым нападающим на матч с «Авангардом» заявлен Егор Потапов.