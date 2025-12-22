news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 декабря 2025 11:17

Нападающий «Металлурга» Ткачев рассказал, с кем общается из бывших партнеров

Читайте нас в
Телеграм

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев в беседе с «Чемпионатом» рассказал, с кем общается из бывших партнеров по «Авангарду».

«С Ридом, конечно, общаемся, списываемся. С теми, кто сейчас в Омске, также, бывает, списываемся, разговариваем. И из персонала команды много близких ребят. Давным-давно друг друга знаем, бывает, что созваниваемся и разговариваем не то что даже о команде, а просто как у кого жизнь протекает. Такие уже, не рабочие, не хоккейные, а человеческие взаимоотношения. Общение не о спорте чаще всего идет», – сказал Ткачев.

Ткачев присоединился к «Металлургу» летом 2025 года.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

21 декабря 2025
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

21 декабря 2025