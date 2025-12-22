Нападающий «Металлурга» Ткачев рассказал, с кем общается из бывших партнеров

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев в беседе с «Чемпионатом» рассказал, с кем общается из бывших партнеров по «Авангарду».

«С Ридом, конечно, общаемся, списываемся. С теми, кто сейчас в Омске, также, бывает, списываемся, разговариваем. И из персонала команды много близких ребят. Давным-давно друг друга знаем, бывает, что созваниваемся и разговариваем не то что даже о команде, а просто как у кого жизнь протекает. Такие уже, не рабочие, не хоккейные, а человеческие взаимоотношения. Общение не о спорте чаще всего идет», – сказал Ткачев.

Ткачев присоединился к «Металлургу» летом 2025 года.