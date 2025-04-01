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На главную ТИ-Спорт 1 апреля 2025 15:52

Нападающий «Металлурга» Гераськин рассказал, стоит ли команде менять тренера

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Нападающий «Металлурга» Гераськин рассказал, стоит ли команде менять тренера
Фото: metallurg.ru

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин высказался о работе Андрея Разина в магнитогорской команде.

«На мой взгляд, в тренировочном процессе и во взаимодействии с игроками ничего не поменялось. Каким Андрей Владимирович был, таким и остался. Его тренерский подход приносит свои плоды в виде побед, так что нет смысла что-то менять», – передает слова Гераськина Metaratings.

Напомним, «Металлург» играет в первом раунде плей-офф против «Авангарда». Команда Андрея Разина в данный момент проиграла три встречи. Четвертый матч между командами состоится сегодня, 1 апреля, в 16:30 по мск.

#хк Металлург #спорт #хоккей #кхл
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