Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко перешел в «Ак Барс»

21-летний форвард Николай Коваленко принял квалификационное предложение «Ак Барса» и перешел в казанскую команду. Контракт заключен на два года, до окончания сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Прошлый сезон Коваленко провел в ярославском «Локомотиве». В регулярном чемпионате нападающий набрал 12 (6+6) очков в 41-м матче при показателе полезности «+17». В Кубке Гагарина-2021 он сыграл девять матчей и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+2». Всего Николай Коваленко принял участие в 156 матчах в КХЛ, набрал 43 (21+22) очка при показателе полезности «+30».

Коваленко принимал участие в молодежном чемпионате мира-2019 в составе российской молодежной сборной, а также Шведских играх-2021.