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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 11:15

Нападающий «Ливерпуля» Жота погиб в ДТП

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Нападающий «Ливерпуля» Жота погиб в ДТП
Фото: liverpoolfc.com

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота разбился насмерть в ДТП. Об этом сообщает Marca.

Авария случилась недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа в Испании. Жота ехал в автомобиле со своим братом Андре. Машина съехала с дороги и воспламенилась. По информации очевидцев, пламя с автомобиля перенеслось на ближайшую растительность, сообщает источник.

Напомним, Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. С клубом он взял АПЛ в 2025 году, а также Кубок Англии в 2022-м году.

#спорт #футбол #ДТП
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