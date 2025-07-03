Нападающий «Ливерпуля» Жота погиб в ДТП

Фото: liverpoolfc.com

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота разбился насмерть в ДТП. Об этом сообщает Marca.

Авария случилась недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа в Испании. Жота ехал в автомобиле со своим братом Андре. Машина съехала с дороги и воспламенилась. По информации очевидцев, пламя с автомобиля перенеслось на ближайшую растительность, сообщает источник.

Напомним, Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. С клубом он взял АПЛ в 2025 году, а также Кубок Англии в 2022-м году.