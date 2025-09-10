Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом в беседе с «Чемпионатом» сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

«Вадим получил травму. Говорить о том, что это произошло в расположении сборной, наверное, некорректно. Но болевые ощущения там у него появились, они не позволяли тренироваться. Сделали обследование, которое выявило травму, к сожалению. Порядка трёх недель придётся пропустить», – сказал Кузьмичев.

Напомним, Вадим Раков получил повреждение в расположении молодежной сборной России. Источником, который первый дал информацию о травме нападающего, оказался телеграм-канал «Мутко против».