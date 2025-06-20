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На главную ТИ-Спорт 20 июня 2025 19:52

Нападающий Коростелев перешел в «Спартак»

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Нападающий Коростелев перешел в «Спартак»
Фото: hctraktor.org

Нападающий Никита Коростелев стал игроком «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

В минувшем сезоне форвард играл за «Трактор» и «Северсталь». В регулярном чемпионате на счету Никиты 50 матчей, 18 шайб и 16 ассистов. В плей-офф Коростелев отыграл 21 встречу, где забросил две шайбы и отдал две передачи.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в таблице Западной конференции. В первом раунде «красно-белые» победили «Северсталь» (4-1), а во втором уступили «Салавату Юлаеву» (3-4).

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2024/25 впервые в истории стал «Локомотив». В финале «железнодорожники» обыграли «Трактор» (4-1).

#хк спартак #ХК Трактор #хк северсталь #спорт #хоккей #кхл
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