Нападающий казанского «Зенита» Михайлов попал в топ-6 волейболистов планеты в 2021 году

Нападающий казанского «Зенита» Максим Михайлов попал в число лучших волейболистов мира в 2021 году по версии Международной федерации волейбола.

Так, 33-летний волейболист занял шестое место в рейтинге, оказавшись выше всех из россиян. Чуть ниже в списке (восьмое место) расположился блокирующий питерского «Зенита» Иван Яковлев. Лучшим волейболистом планеты в минувшем году, в свою очередь, был признан связующий все того же «Зенита» из Санкт-Петербурга француз Антуан Бризар.

Максим Михайлов является живой легендой татарстанского волейбола. За казанский «Зенит» волейболист выступает с 2010 года и за это время завоевал с клубом из столицы Татарстана 28 трофеев, в том числе 7 раз выиграв чемпионат России, 5 раз Лигу Чемпионов и 1 раз клубный чемпионат мира.