news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 сентября 2021  17:25
Арсений Каримов

Нападающий казанского «Зенита» Михайлов восстановится от травмы к началу сезона

news_top_970_100

Нападающий волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов уже приступил к легким тренировкам после травмы и восстановится до начала сезона. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент клуба Олег Брызгалов.

«Травм в команде нет, Максим Михайлов восстанавливается, уже приступил к легким тренировкам. Мы подойдем к началу сезона в полном составе», — сообщил он.

Напомним, что контакт Максима Михайлова рассчитан до конца будущего сезона.

#вк зенит-казань #максим михайлов #олег брызгалов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное