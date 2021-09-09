Нападающий казанского «Зенита» Михайлов восстановится от травмы к началу сезона

Нападающий волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов уже приступил к легким тренировкам после травмы и восстановится до начала сезона. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент клуба Олег Брызгалов.

«Травм в команде нет, Максим Михайлов восстанавливается, уже приступил к легким тренировкам. Мы подойдем к началу сезона в полном составе», — сообщил он.

Напомним, что контакт Максима Михайлова рассчитан до конца будущего сезона.