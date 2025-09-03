Нападающий Джошуа Ливо: «Я всегда очень эмоционален»

Новичок «Трактора» и экс-форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо в интервью «Известиям» рассказал, что помешало ему отыграть на высоком уровне плей-офф Кубка Гагарина 2025 года.

«В плей-офф хоккей более плотный и силовой. Мне не повезло — получил пару повреждений, повлиявших на мою игру в худшую сторону. Я по-прежнему старался достать из себя всё ради победы. Об этом знает каждый, кто со мной играл. Я всегда очень эмоционален и хочу побеждать. Было обидно, что после хорошего регулярного чемпионата мне не удалось показать такой же уровень игры и в плей-офф», – сказал Ливо.

По итогам регулярного чемпионата сезона 2024/25 Джошуа Ливо оказался лучшим снайпером КХЛ и побил достижение Сергея Мозякина по заброшенным шайбам.