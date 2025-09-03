news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 сентября 2025 14:45

Нападающий Джошуа Ливо: «Я всегда очень эмоционален»

Читайте нас в
Телеграм

Новичок «Трактора» и экс-форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо в интервью «Известиям» рассказал, что помешало ему отыграть на высоком уровне плей-офф Кубка Гагарина 2025 года.

«В плей-офф хоккей более плотный и силовой. Мне не повезло — получил пару повреждений, повлиявших на мою игру в худшую сторону. Я по-прежнему старался достать из себя всё ради победы. Об этом знает каждый, кто со мной играл. Я всегда очень эмоционален и хочу побеждать. Было обидно, что после хорошего регулярного чемпионата мне не удалось показать такой же уровень игры и в плей-офф», – сказал Ливо.

По итогам регулярного чемпионата сезона 2024/25 Джошуа Ливо оказался лучшим снайпером КХЛ и побил достижение Сергея Мозякина по заброшенным шайбам.

#хк салават юлаев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025