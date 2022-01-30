Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в итальянскую «Венецию»

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов может перейти в клуб итальянской Серии А. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянским клубом, который всерьез заинтересован в подписании 23-летнего россиянина стала «Венеция». Клуб с северо-востока Италии переключил свое внимание на Чалова из ЦСКА после срыва сделки по Джанлуке Лападулы из «Беневенто».

В нынешнем сезоне российский футболист отметился 3 голами и 5 резульативными передачами в 18 матчах. Transfermarkt оценивает Чалова в 8.5 миллионов евро.