news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 10:18

Нападающий Батон Заберджа перейдет в «Рубин» за 2,5 млн евро

Читайте нас в
Телеграм
Нападающий Батон Заберджа перейдет в «Рубин» за 2,5 млн евро
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий из Косово Батон Заберджа в ближайшее время перейдет в «Рубин» за 2,5 млн евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на косовского журналиста Арлина Садику.

Источник передает, что стороны находятся в данный момент в стадии финальных переговоров и улаживают последние детали сделки.

В прошлом сезоне Заберджа провел за «Динамо-Сити» (Тирана) в чемпионате Албании 34 матча, забив 12 мячей и отдав 9 результативных передач.

#фк рубин #футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

22 июня 2025
Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

22 июня 2025