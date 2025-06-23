Нападающий Батон Заберджа перейдет в «Рубин» за 2,5 млн евро

Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий из Косово Батон Заберджа в ближайшее время перейдет в «Рубин» за 2,5 млн евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на косовского журналиста Арлина Садику.

Источник передает, что стороны находятся в данный момент в стадии финальных переговоров и улаживают последние детали сделки.

В прошлом сезоне Заберджа провел за «Динамо-Сити» (Тирана) в чемпионате Албании 34 матча, забив 12 мячей и отдав 9 результативных передач.