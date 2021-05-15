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Ру Тат
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15 мая 2021  11:25

Нападающий «Барыса» подписал контракт с казанским «Ак Барсом»

Нападающий «Барыса» подписал контракт с казанским «Ак Барсом»
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23-летний нападающий Кирилл Панюков перешел из казахстанского «Барыса» в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию. Контракт игрока с казанским клубом действует до 30 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

«Панюков – разноплановый праворукий нападающий, который будет полезен и в атаке, и в обороне. Таких форвардов было мало на рынке в это межсезонье, на него претендовали другие клубы лиги, но нам удалось выиграть конкуренцию. У Кирилла хороший возраст, ему только 23 года. Парень провел хороший сезон, результативно сыграл в плей-офф – он боец, вел команду за собой, кубковые игры были показательны. Уверены, что он будет прогрессировать в нашем клубе», – прокомментировал переход хоккеиста генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

В прошлом сезоне Панюков, который имеет гражданстсво Казахстана, набрал 16 очков (8+8) в 33 сыгранных матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий сыграл более результативно, набирая в среднем более одного очка за игру: 7 очков (4+3) в 6-ти матчах.

хк барыс хк ак барс рафик якубов
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