Нападающий Артем Галимов не сыграет сегодня против «Нефтехимика»
Нападающий «Ак Барса»» Артем Галимов не сыграет в сегодняшнем матче против «Нефтехимика».
Напомним, игра в Нижнекамске начнется в 17:00 по московскому времени.
Состав казанцев на матч с «Нефтехимиком»:
Первое звено: Барабанов - Семёнов - Яшкин (Лямкин - Миллер)
Второе звено: Хмелевский - Сафонов - Пустозёров (Карпухин - Марченко)
Третье звено: Терехов - Фисенко - Денисенко (Лучевников - Фальковский)
Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин Замалтдинов
Вратарь: Билялов (Арефьев)