На главную ТИ-Спорт 7 декабря 2025 15:57

Нападающий Артем Галимов не сыграет сегодня против «Нефтехимика»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса»» Артем Галимов не сыграет в сегодняшнем матче против «Нефтехимика».

Напомним, игра в Нижнекамске начнется в 17:00 по московскому времени.

Состав казанцев на матч с «Нефтехимиком»:

Первое звено: Барабанов - Семёнов - Яшкин (Лямкин - Миллер)

Второе звено: Хмелевский - Сафонов - Пустозёров (Карпухин - Марченко)

Третье звено: Терехов - Фисенко - Денисенко (Лучевников - Фальковский)

Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин Замалтдинов

Вратарь: Билялов (Арефьев)

