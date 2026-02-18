news_header_top
18 февраля 2026

Нападающий Андрей Белозеров рассказал, что изменилось в «Нефтехимике» при Игоре Гришине

Фото: hcnh.ru

Нападающий Андрей Белозеров в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» рассказал, что изменилось в «Нефтехимике» под руководством нового главного тренера Игоря Гришина.

«Во-первых, это подход к игре. Если при Олеге Юрьевиче Леонтьеве мы играли в более закрытый хоккей, то в нынешнем сезоне у нас больше акцента на атаку. Это не значит, что мы забываем об обороне. Скорее, стараемся искать во всем баланс. Где-то потерпеть, где-то удачно сыграть на контратаках», – сказал Белозеров.

После 57 матчей «Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 59 очками.

