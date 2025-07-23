Нападающий «Амура» Барулин перешел в «Нефтехимик»

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«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим «Амура» Владиславом Барулиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

В минувшем сезоне Владислав отыграл 56 матчей за «тигров», где забросил 13 шайб и отдал 20 передач. Всего за хабаровский клуб Владислав отыграл 182 матча в КХЛ, где набрал 80 (38+42) очков. Всю карьеру в КХЛ форвард провел в «Амуре».

Напомним, «Нефтехимик» стал девятым в таблице Восточной конференции КХЛ сезона 24/25. Первый матч нижнекамцев в новом сезоне лиги состоится 7 сентября с «Северсталью».