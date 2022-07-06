Нападающий Алексеев подписал контракт с «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» подписал двусторонний контракт сроком на один год с нападающим Андреем Алексеевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

33-летний Алексеев является воспитанником «Ак Барса». В КХЛ, помимо казанского клуба, он выступал за «Автомобилист» (Екатеринбург), «Югру» (Ханты-Мансийск), «Адмирал» (Владивосток) и «Северсталь» (Череповец).

В минувшем сезоне на счету хоккеиста 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ в рядах «Северстали», 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7».