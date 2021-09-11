Нападающий «Ак Барса»: Хотелось победить в основное время

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал клубной пресс-службе выездную победу над «Витязем» (2:1 ОТ), назвав игру интересной.

По его словам, Казани немного не хватило для победы в основное время. «Чуть не дотерпели. Плюс в очередной раз не реализовали большинство. Хотелось бы победить в основном время, но довели до такой нервотрепки», — заметил форвард.

Победная голевая передача в овертайме стала для Дмитрия Кагарлицкого 250-й в чемпионатах КХЛ. Спортсмен признался, что ждал «юбилея» пять последних игр.

«Бывают такие рубежи, которые я считаю очень важными, — рассказал он. — Очень хотелось его преодолеть, но никак не получалось. Сегодня вот получилось, даже шайбу сохранил».