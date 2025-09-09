news_header_top
Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров рассказал, давит ли на него пробный контракт

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров в разговоре с пресс-службой казанского клуба рассказал, давит ли на него пробный контракт.

Напомним, форвард заключил соглашение с «Ак Барсом» до конца сентября 2025 года.

«Пробный контракт как-то давит на меня? Нет. Когда выходишь на лёд, ты должен думать только об игре, а не о контракте», – сказал Алистров.

По информации нескольких источников, в ближайшее время «Ак Барс» переподпишет контракт с защитником Альбертом Яруллиным на пониженных условиях, но с более долгим сроком действия, чтобы официально зарегистрировать Алистрова и уложиться в потолок зарплат.

