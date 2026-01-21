Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов после матча с «Адмиралом»: «Выезд получился трудным»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов по окончании победной встречи с «Адмиралом» (4:1) прокомментировал итоги дальневосточной серии казанской команды.

«Да, выезд получился трудным, но все правильно настроились и хорошо отработали. Когда летели сюда, то понимали, что такое будет. Все готовились заранее. Дали больше игрового времени, оказали больше доверия – я почувствовал уверенность. Плюс хорошая коммуникация с партнёрами. Конечно, эмоции в КХЛ совершенно другие», – сказал Терехов в беседе с клубной пресс-службой.

«Ак Барс» по итогам двух встреч с «Амуром» и «Адмиралом» заработал в свой актив восемь очков.