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Спорт
10 марта 2022  14:13
Дамир Садриев

Нападающий «Ак Барса» Петров может пропустить пятый матч серии против «Авангарда»

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Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, вероятно, не примет участие в пятом матче четвертьфинальной серии против «Авангарда». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, причиной вероятного пропуска игры станет повреждение, полученное в четвертой игре серии в Балашихе. Напомним, в одном из игровых эпизодов четвертой встречи нападающий казанцев попал под силовой прием капитана «Авангарда» Алексея Емелина, после которого Петров не смог продолжить встречу, досрочно покинув площадку.

После четырех матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:1 в пользу омичей. Пятая игра будет сыграна сегодня в Казани в 19:30 по московскому времени.

#хоккей #плей-офф КХЛ #ХК Ак барс
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