Нападающий «Ак Барса» о матче с «Магниткой»: «Будет быстрая, комбинационная игра»

Форвард казанского «Ак Барса» Илья Сафонов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней встречи с «Магниткой», посчитав, что предстоит быстрая, интересная игра. Форвард отметил положительные эмоции после победы в Уфе.

«Когда побеждаешь – всегда положительные эмоции. С хорошим настроением сегодня пойдём шайбу гонять (улыбается). Действительно, нас ждёт большая игра, встречаются хорошие команды, должно быть интересно. Будет быстрая, комбинационная игра».

Рецепт успеха в играх с сильными соперниками по Сафонову, прост.

«На каждую игру один и тот же настрой – выходить и побеждать. Разные пути настроя, но на один результат». Характеризуя соперника, Сафонов отдал должное хозяевам. «Хорошая, быстрая команда, здорово переходит из обороны в атаку. Мастеровитые игроки, хорошо держат шайбу. Все умеют обострить игру, полезть на ворота».

Отдельно форвард выделил в «Магнитке» финского стража ворот.

«Против Олкинуоры (сложно играть), не забил ему ни разу». 13 кряду побед «Металлурга» добавляет интереса к игре, считает Сафонов. «О том, кто лидер или нет, можно будет говорить ближе к весне. Кто в итоге поднимет Кубок Гагарина – тот и был лидером. А сейчас – да, интересно сыграть против хорошей команды, у которой длинная победная серия».