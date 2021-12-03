Нападающий «Ак Барса» назвал удобной игру «Авангарда» и раскритиковал качество льда в ОАЭ

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу над омским «Авангардом» (3:1), рассказав о качестве льда и атмосфере в Дубае.

Игрок отметил, что казанцы успели не только поработать, но и отдохнуть. «Хорошая выставочная игра, мы долго ее ждали, думаю, всё сложилось отлично: по гостеприимству, расположению всё прошло гладко. Прилетели, было время прогуляться, осмотреться, позагорать и искупаться. За короткое время успели и отдохнуть, и поиграть в хоккей. Здорово, что „Ак Барс“ сегодня победил, с хорошим настроением летим домой», — подчеркнул он.

Объясняя отсутствие утренней традиционной раскатки, форвард пояснил, что казанцы провели ее вчера. «Раскатка была накануне, а вечером мы ее добили игрой в волейбол. Игра была ранней по московскому времени, поэтому не думаю, что раскатка бы нам помогла. Главным было расслабиться эмоционально и зарядиться на игру. За 30 лишних минут на льду ничего не изменится, главное — подготовиться эмоционально», — заметил Лукоянов.

Обсуждая возможность создания в ОАЭ клуба КХЛ, казанец отметил, что все в лиге поддержали бы реализацию такого сценария. «Думаю, игроки и тренеры клубов КХЛ двумя руками за создание команды в ОАЭ. Раньше тоже никто не мог представить, что в Сочи создадут хоккейный клуб, но его же сделали. Когда прилетаешь сюда, эмоционально чуть разряжает», — добавил он.

А вот качество льда в Дубае Артем покритиковал: «Лед был не первой свежести, чуть-чуть похож на пластмассу, но все были в равных условиях. Нужно было убрать это из головы, выходить и работать».

Говоря о «Авангарде», Лукоянов признал, что соперник начал действовать иначе: «Команда изменилась. Все видят, что по подбору игроков это совсем другая команда. Раньше у них было два силовых и два забивных звена, сейчас осталось одно забивающее, а остальные чекеры, бегунки. И хоккей они показывают бегущий, атакующий, пасующий. Легко игралось против „Авангарда“, что в Казани, что сегодня — никаких перемен. Нам удобен хоккей, который они показывают».

Откровенно порадовался Артем за первый гол Михаила Глухова в сезоне: «Раз в год и Глух забивает (смеется). Обстановка, море, песок его расслабили, и Миша плюнул ее (шайбу — прим. Т-и) туда. Главное — забить в начале сезона и в конце, чтобы новый контракт подписали. Он свое дело сделал. А если без шуток, то Миша может забить и отдать в нужный момент. Он проделывает большой объем другой полезной работы для обороны, [работы] вратаря. Не последняя его шайба, надеюсь».