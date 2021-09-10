Нападающий «Ак Барса» о матче с «Витязем»: Забивать по одному голу − маловато

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий высказал клубной пресс-службе свое мнение перед сегодняшним матчем с «Витязем» в Подольске, признав, что пока не сложилась командная «химия».

Говоря о том, что нужно сделать для улучшения игры команды, Дмитрий упомянул реализацию.

«Голы забивать. Все профессионалы, не первый год в хоккее. Надо просто забивать голы, реализовывать моменты, действовать хладнокровнее. Не думаю, что мы сейчас все внезапно разучились забивать. Некоторые пацаны по 20 лет в большом хоккее», — сказал он.

Про «Витязь» Кагарлицкий высказался уважительно: «Команда очень хорошо играет дома. Тренер Юрий Бабенко − хороший специалист. Честно, пока не удалось ни одной их игры полностью посмотреть, только хайлайты. Но команда здорово играет. Знаю, что Юрий Иванович может наладить процесс. Сегодня наш тренерский штаб объяснит нам рисунок игры. Готовимся к очень серьёзной борьбе».

Дмитрий, автор единственных двух шайб казанцев в двух последних матчах, признал, что пока в команде не сложилась «химия». «Сыграли всего четыре игры, тем более три из них проиграли. О химии будем говорить в тот момент, когда начнем побеждать. Считаю, что забивать по одному голу − маловато. Получаем достаточно игрового времени большинства − должны забивать больше, решать игры. Один гол − это мелочи», — отметил игрок.