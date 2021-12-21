Нападающий «Ак Барса» Коваленко высказался о матче с «Трактором»

Форвард казанского «Ак Барса» Николай Коваленко поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней домашней игры с «Трактором», не скрывая радости от возвращения в строй после травмы. Матч начнется в 19:00 в Казани.

Николай признался, что соскучился по хоккею. « С прекрасными эмоциями, соскучился по хоккею. Тренируюсь достаточно долго, но тренироваться без команды – это ужасно. На протяжении полутора месяцев катаешься один, так что любая тренировка с командой мне в радость. Жду с нетерпением игры».

Говоря о последней игрей игре с «Трактором», Коваленко сказал, что сегодня казанцы будут играть по-другому. Напомним, в прошлой игре с челябинцами казанццы крупно уступили (0:5) на выезде.

«Не смотрел наш последний матч, мне было нельзя тогда смотреть. Видел только то, как пропускали голы. Сделали определённые выводы, сегодня сыграем по-другому. Мы играем дома, а свои болельщики – это, фактически, дополнительный игрок на площадке. Нужно сыграть так, чтобы они после матча уходили с хорошим настроением домой. А детали – это секретики, пусть они останутся в команде».