Нападающий «Ак Барса» о матче с «Сибирью»: «С такими командами непросто играть»

Форвард казанского «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от сегодняшней домашней встречи с «Сибирью», отметив, что соперник борется за место в плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Илья обратил внимание на то, как важно хорошо сыграть перед перерывом в чемпионате. «Нужно хорошо отыграть оставшиеся два матча до перерыва и только потом думать о паузе, выходных, отдыхе. Сейчас надо выполнить свою работу, постараться одержать две победы, а потом уже отдыхать с хорошим настроением», — убежден он.

Сафонов назвал большой честью вызов в сборную. «Да, я получил вызов в сборную. Это большая честь — играть за свою страну, выходить на лед с гербом на груди. У нас такая работа, а силы найдутся, молодой еще», — сказал игрок.

При этом форвард предположил, что встреча с «Сибирью» будет непростой: «Полностью их матчи в этом сезоне не смотрел, перед игрой тренерский штаб проведет видеоразбор соперника. Тренеры подскажут, как надо сыграть. Знаю, что они борются за место в восьмерке, с такими командами непросто играть».

Кроме того, Илья заметил, что в турнире нет лидеров и аутсайдеров: «Игра будет интересной, как и любая другая. Сейчас все команды подравнялись, нет конкретного лидера и аутсайдера».

Рецепт победы по Сафонову — выполнить тренерское задание. «Нам надо реализовывать свои моменты и оставить сухими наши ворота. Нужно играть строго по заданию тренерского штаба, тогда и результат придет», — заключил он.