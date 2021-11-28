Нападающий «Ак Барса» о матче с «Нефтехимиком»: Нельзя так безобразно играть в 2 периодах

Нападающий казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал клубной пресс-службе победу в гостях над «Нефтехимиком» (3:2 Б), рассказал о своей шайбе и оценил уровень нижнекамской команды.

Форвард признал, что поначалу игра у гостей не шла: «На протяжении двух периодов у нас ничего не получалось: ни в атаке, ни в обороне, пропустили две шайбы. Ребята – молодчики, вытащили игру в третьем периоде, забили за секунду до конца основного времени. В овертайме и на буллитах здорово сыграл Тимур [Билялов]».

Вспоминая свою заброшенную шайбу, Даниил признал удачу: «Выиграли вбрасывание, полезли на пятак. Удачно отскочила шайба, с первого раза не попал по ней, но со второго все же забил. Дальше начали давить на ворота "Нефтехимика", соперник откатился, играл не столь активно, как в двух первых периодах. В голе за секунду до конца есть доля везения, но молодцы, что не опустили руки».

Тарасов похвалил нижнекамцев: «Да, это хорошая команда, быстрая, молодая, уверенно играет. Да, серьезно проиграли СКА, но видно, что команда перспективная. И им, и нам будет уроком, что нельзя так безобразно играть в двух периодах».

Форвард не знает, почему «Ак Барс» трижды подряд пропускает первым: «Не знаю, с ходу не могу назвать причину. Спим, кушаем, раскатываемся, все ребята профессионалы, но пропускаем эти первые ненужные голы».