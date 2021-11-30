Нападающий «Ак Барса» о матче с «Динамо»: Приятно вернуться туда, где вырос

Форвард казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов, воспитанник столичного «Динамо», рассказал клубной пресс-службе об ожиданиях от сегодняшней игры против своей бывшей команды.

Тарасов не стал скрывать радости от возвращения на родную арену: «Утром в день игры пока рановато говорить об эмоциях, а вечером уже они будут. Приятно вернуться туда, где я вырос. Уверен, что болельщики в курсе всех событий моего перехода в „Ак Барс“. Буду рад всех видеть, со всеми поздоровался, пообщался. Мне будет очень приятно сыграть на этой арене».

Говоря о сильных сторонах нынешнего «Динамо», форвард упомянул большинство: «Хорошее большинство, нападение неплохо играет — в матче с „Трактором“ они показали, что могут забивать и по семь голов за игру. В обороне неплохие ребята, вратарская линия тоже, молодежь. Будет хорошая игра сегодня».

Наличие игроков, выступавших в обеих командах, Тарасов счел веселым обстоятельством. «Сами видите, хоккей сейчас такой, всё меняется. Получилось так, что произошла вот такая рокировочка у „Ак Барса“ и „Динамо“. Будет весело», — заметил он.

Свой игровой прогресс в «Ак Барсе» Тарасов объяснил взаимопониманием с партнерами: «Через работу приходит результат. Мы с ребятами нашли взаимопонимание, получается забивать. Понимаем друг друга уже лучше. Начало сезона было провальным для меня лично, чувствовал себя не в своей тарелке, много факторов на это повлияло. Но сейчас с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой чувствую себя увереннее. Спасибо партнерам, что помогают».