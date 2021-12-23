Кагарлицкий отреагировал на свою безголевую серию в «Ак Барсе»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней домашней игры с казахстанским «Барысом», назвав соперника агрессивной командой. Начало матча в 19:30.



Говоря о «Барысе», Кагарлицкий отметил быстрый переход из обороны в нападение. «Команда играет в агрессивный хоккей, быстро переходит из обороны в атаку, имеет хорошее нападение. Интересная команда, обидно, что проиграли им в последнем матче. Надо вернуть должок, тем более тогда проиграли при своих болельщиках», – заявил хоккеист.



Форвард считает, что сейчас «Барыс» на ходу после недавней победы в Казани, хотя дома казахстанцы пропустили шесть голов, а в Казани– один. «Не знаю. Может быть, тогда дома у "Барыса" был какой-то спад. Сейчас команда на хорошем ходу, в последнем матче обыграли «Автомобилист» в гостях. Они на подъёме, нужно серьёзно отнестись к игре», – считает Кагарлицкий.



Ключем к победе Дмитрий считает успешную реализацию моментов. «Разумеется, в реализации. Мы тогда не смогли реализовать массу своих моментов, а "Барысу" это удалось. "Трактору" забили пять, сегодня попытаемся зацепиться за такую же реализацию. Да, есть моменты, которые нужно исправить, но мы на правильном пути».



Кагарлицкий никак не может забить свой 150 гол, но на этот вопрос он ответил философски. «Такое бывает у каждого хоккеиста. Главное – приносить пользу команде, играть на победу. Не всё получается, не так много острых моментов у меня в последних играх, но я стараюсь. Думаю, всё придёт через работу. Да, такого отрезка у меня ещё никогда в жизни не было, испытание для меня интересное. Справлюсь, как справлялся с трудностями до этого. Всё будет нормально, пацаны в меня верят, все хотят, чтобы я поскорее забил», – сказал Кагарлицкий.