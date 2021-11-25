Нападающий «Ак Барса» о матче против СКА: Обе команды будут заряжены на хорошую борьбу

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал клубной пресс-службе о сегодняшнем матче против питерского СКА, отметив хороший подбор игроков у гостей.

«Тренеры нам подскажут, как лучше сыграть, на какие детали обратить больше внимания. Все знают, что в СКА хороший подбор игроков во всех линиях. Против них всегда интересно играть, обе команды будут заряжены на хорошую борьбу».

Форвард считает, что не нужно акцентировать внимание на недавней длинной серии поражений СКА. «После этой серии СКА разгромно победил 8:2 и уже наверняка забыл о своих неудачах», – сказал Воронков.

Он не стал выделять кого-то из игроков в составе гостей: «Мы многих ребят хорошо знаем, будет непростой матч. В последней игре Марченко и его тройка здорово сыграли, Мичков набрал очки. Я его видел в сборной – парень очень талантливый, неординарные решения принимает», – резюмировал спортсмен.