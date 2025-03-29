Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк: «Я глупо удалился»

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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк по окончании встречи с «Автомобилистом» прокомментировал итоги матча.

«Можно порадоваться за нашу команду, но сегодня не сложилась игра. У нас были удаления, я глупо удалился. И вина за четвертую пропущенную шайбу лежит на мне. За ребят рад – все проявляли характер, бились, кусались. Посмотрим видео, разберем ошибки. У нас есть день, чтобы отработать какие-то моменты и идти в бой», – цитирует Дыняка корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч в серии с «Автомобилистом» казанцы проведут дома 30 марта.