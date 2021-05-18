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Ру Тат
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18 мая 2021  13:40

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко покинул казанский клуб

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Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Фисенко покинул казанскую команду. Контракт с игроком был расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Фисенко выступал за казанскую команду на протяжении двух сезонов. В составе «Ак Барса» форвард провел 92 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, в которых набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+7».

Напомним, что в прошлом году этот игрок мог вернуться в омский «Авангард», где ранее играл с 2017 по 2019 годы, однако в итоге все же продолжил карьеру в Казани.

хк ак барс хк авангард Михаил фисенко
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