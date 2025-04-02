Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов прокомментировал эпизод со своим удалением

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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов по окончании встречи с «Автомобилистом» (7:2) прокомментировал свое второе удаление в матче.

«Вышел из штрафного бокса с расстегнутым шлемом. До этого был момент, мне попали в голову, тогда он и расстегнулся. На лавке шлем не снимал, даже не видел, что он расстегнут. Глупое удаление, никто из игроков не станет подводить свою команду на ровном месте. Произошедшее – случайность, нужно следить в следующий раз», –сказал Семенов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч в серии с «Автомобилистом» «Ак Барс» проведет 3 апреля в Екатеринбурге.