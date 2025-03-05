Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов: «Турнирная ситуация не самая лучшая»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился комментариями перед матчем с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард рассказал, какая обстановка сейчас в команде, указав, что турнирная ситуация оставляет желать лучшего.

«Мы понимаем, что турнирная ситуация не самая лучшая, не можем нащупать свою игру. Последний матч был победным, будем цепляться за него и развивать успех», – сказал Сафонов.

Также Илья назвал «Автомобилист» хорошей командой, припомнив их выступление в плей-офф минувшего сезона.

«Скоро плей-офф, нужно играть лучше, меньше пропускать. "Автомобилист" – хорошая команда, здесь в памяти не только последнее поражение, но и плей-офф прошлого сезона. Будем стараться, работать и играть на победу», – заявил Сафонов.

Нападающий подытожил, ответив на вопрос, насколько важно возвращение травмированных игроков в состав.

«В плей-офф важно, чтобы каждый игрок был в полной готовности, готов давать результат», – передает слова Сафонова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» состоится сегодня, 5 марта, в 19:30 по мск. Казанцы находятся на пятом месте в таблице Восточной конференции. Екатеринбуржцы расположились на третьей строчке «Востока».