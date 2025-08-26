Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов: «Посмотрим, как СКА будет играть в сезоне»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов по окончании победного матча со СКА (3:2 ОТ) подвел итоги первой встречи на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге.

«Хорошие впечатления. Наконец пошла череда игр, до этого были только тренировки. Играть всегда приятнее, чем тренироваться. Пока тяжело, но мы уже вкатываемся. Потихоньку вспоминаем, как играть. Скоро будем в оптимальной форме. В каждом матче надо играть на результат. Если не выкладываться тут, это перенесется и на сезон. Нужны победы и здесь, поэтому надо себя перебарывать и стараться доводить матчи до конца», – цитирует Сафонова корреспондент «ТИ-Спорта».

Также нападающий «Ак Барса» оценил, похож ли СКА по игре на «Торпедо» образца прошлых лет под руководством Игоря Ларионова.

«Наверное, да. Много поперечных передач, скидок назад, всё такое же. Посмотрим, как они будут играть в сезоне, но я не думаю, что многое поменяется», – отметил нападающий.

Сегодня казанцам предстоит провести второй и заключительный матч на турнире Пучкова. В соперниках у «Ак Барса» – «Автомобилист». Начало игры в 17:00 по мск.