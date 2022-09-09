Нападающий «Ак Барса» Галиев прокомментировал победу над «Адмиралом»

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев поделился эмоциями после победного матча против «Адмирала» (2:1 ОТ).

Напомним, в игре с дальневосточниками 30-летний нападающий отметился двумя результативными передачами.

«Первая игра не сложилась из-за волнения? Да нет, волнения никакого не чувствовалось. Вроде начали, думали всё будет нормально. Потом что-то стали удаляться на ровном месте. Соперник, наоборот, почувствовал, поймал свои игру.

"Адмирал" большую часть времени играл от обороны? Думаю, против нас так будут играть очень много команд. И нам надо подстраиваться под это. В нашем звене Кирилл Семёнов постоянно подсказывает, разговариваем об этом. Постоянно что-то меняем, так что думаю, всё нормально будет. Просто важно не терять шайбу на синей линии. У нас есть скорость, габариты, мы можем там в их зоне зацепиться за шайбу», – цитирует Галиева Metaratings.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 сентября в Казани против минского «Динамо». Начало игры в 19:00.