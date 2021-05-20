Нападающий «Ак Барса» Фисенко рассказал, почему покинул казанский клуб

Экс-форвард казанского «Ак Барса», а ныне игрок московского «Динамо» Михаил Фисенко рассказал о том, почему решил перейти в столичный клуб, несмотря на действующий контракт с татарстанской командой до конца следующего сезона.

«Я перешел в топ-клуб, который обладает хорошим боевым коллективом и в новом сезоне будет бороться за Кубок Гагарина. Это было наше совместное решение с руководством казанского клуба. Не совсем все хорошо у нас было в этом сезоне. Я показал не совсем свою игру – и руководство было мной не совсем довольно. Я хотел другой игры и пребывания в другом статусе, поэтому поговорили с руководством и приняли обоюдное решение о расторжении контракта», – цитирует Фисенко «Чемпионат».

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист сыграл в составе «Ак Барса» 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1». В 8-ми играх Кубка Гагарина Фисенко набрал одно результативное очка (0+1) при показателе полезности «+2».