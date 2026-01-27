news_header_top
27 января 2026

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин: «Я уже давно в хорошем состоянии»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин: «Я уже давно в хорошем состоянии»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал свое физическое состояние и положение в команде.

«Я думаю, что уже давно в хорошем состоянии. А когда выйду – вопрос не ко мне, я жду этого каждый день. Для любого игрока самое неприятное – не играть. Смотрю, поддерживаю ребят. Нужно просто принимать ситуацию такой, какая есть. Они бывают разные. Было и было. Впереди самое интересное – скоро уже плей-офф», – цитирует Яшкина корреспондент «ТИ-Спорта».

С января 2026 года Дмитрий Яшкин пребывает в числе игроков ротации «Ак Барса». Непопадание в основной состав нападающего главный тренер Анвар Гатиятулин объясняет функциональным состоянием хоккеиста.

