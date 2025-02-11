news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2025 13:44

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский поделился ожиданиями от матча с «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский поделился ожиданиями от матча с «Торпедо»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский поделился ожиданиями от матча с «Торпедо». Напомним, встреча состоится сегодня в 19:00 по мск.

«Выходить на игру с хорошим настроем. Сейчас разберём соперника, а вечером будем гнуть свою линию. "Торпедо" – мастеровитые ребята, играют в активный хоккей, любят владеть шайбой. Разберём их рисунок, будем играть агрессивно и плотно. Главное – командные победы. В такие моменты нужно работать с самоотдачей и шайба зайдёт», – цитирует Кателевского пресс-служба команды.

После 52 матчей «Ак Барс» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 72 очками.

#ХК Ак барс #кхл #хк торпедо
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

10 февраля 2025
Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

10 февраля 2025