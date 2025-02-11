Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский поделился ожиданиями от матча с «Торпедо». Напомним, встреча состоится сегодня в 19:00 по мск.

«Выходить на игру с хорошим настроем. Сейчас разберём соперника, а вечером будем гнуть свою линию. "Торпедо" – мастеровитые ребята, играют в активный хоккей, любят владеть шайбой. Разберём их рисунок, будем играть агрессивно и плотно. Главное – командные победы. В такие моменты нужно работать с самоотдачей и шайба зайдёт», – цитирует Кателевского пресс-служба команды.

После 52 матчей «Ак Барс» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 72 очками.