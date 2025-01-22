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Нападающий «Ак Барса» Барабанов попал в пятерку лучших игроков 17-19 недели КХЛ
Пресс-служба КХЛ в своем телеграм-канале опубликовала рейтинг игроков за 17-19 неделю регулярного чемпионата. В пятерку лидеров попал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.
Согласно рейтингу, первое место занимает нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо (4.90), второе – защитник СКА Александр Никишин (4.85), на третьем расположился форвард «Трактора» Виталий Кравцов (4.68). Барабанов занял четвертую строчку рейтинга (4.40).
В нынешнем сезоне на счету Барабанова 18 голов, 24 передачи и 42 очка в 45-ти матчах.
В данный момент «Ак Барс» находится на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Анвара Гатиятулина встретится с «Сибирью» на выезде. Игра состоится 24 января в 19:00 по мск.
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