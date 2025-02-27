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На главную ТИ-Спорт 27 февраля 2025 19:02

Нападающему «Металлурга» Юрову сделали операцию

Нападающему «Металлурга» Юрову сделали операцию
Фото: khl.ru

Нападающий «Металлурга» Данила Юров перенес операцию. Об этом сообщил спортивный директор команды Евгений Бирюков.

«Даниле сделали операцию, всё нормально», – передает слова функционера ТАСС.

Ранее о предстоящей операции говорил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Наставник говорил, что операцию проведут в Германии.

Напомним, Югров получил травму в игре с «Сибирью» (5:2). За «Металлург» он выступает с 2020 года. С «магниткой» он брал Кубок Гагарина в минувшем сезоне.

#хк Металлург #спорт #кхл #хоккей
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