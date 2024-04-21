Нandelsblatt: Хакеры уже несколько лет атакуют Volkswagen

Автомобильную компанию Volkswagen (VW) ни один год атакуют хакеры. Злоумышленники украли уже несколько тысяч файлов у производителя, причем VW это подтвердил, но от комментариев отказался. Однако, по статистике «автогиганта», атаки происходили десять лет назад, пишет немецкая газета Нandelsblatt.

Интересно, что сперва власти Германии заподозрили, что к инциденту причастен Китай. Однако посольство КНР в Берлине негативно отреагировало на такие подозрения. По их словам, в Китайской Республике осуждают любую форму кибершпионажа.

Как сообщали СМИ, киберпреступники пытались атаковать данные о разработках бензиновых двигателей, трансмиссиях и коробках с двойным сцеплением. Также хакеров интересовала концепция альтернативных технологий привода. Уточняется, что злоумышленники украли около 19 тыс. файлов за 2010–2015 годы.

В самой компании Volkswagen заверили, что фирма всегда уделяла большое внимание цифровой безопасности и продолжает совершенствовать эти системы. По словам представителя VW, производитель постоянно испытывает новые технологии и взаимодействует с партнерами и властями в этом вопросе.