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Нandelsblatt: Хакеры уже несколько лет атакуют Volkswagen
Автомобильную компанию Volkswagen (VW) ни один год атакуют хакеры. Злоумышленники украли уже несколько тысяч файлов у производителя, причем VW это подтвердил, но от комментариев отказался. Однако, по статистике «автогиганта», атаки происходили десять лет назад, пишет немецкая газета Нandelsblatt.
Интересно, что сперва власти Германии заподозрили, что к инциденту причастен Китай. Однако посольство КНР в Берлине негативно отреагировало на такие подозрения. По их словам, в Китайской Республике осуждают любую форму кибершпионажа.
Как сообщали СМИ, киберпреступники пытались атаковать данные о разработках бензиновых двигателей, трансмиссиях и коробках с двойным сцеплением. Также хакеров интересовала концепция альтернативных технологий привода. Уточняется, что злоумышленники украли около 19 тыс. файлов за 2010–2015 годы.
В самой компании Volkswagen заверили, что фирма всегда уделяла большое внимание цифровой безопасности и продолжает совершенствовать эти системы. По словам представителя VW, производитель постоянно испытывает новые технологии и взаимодействует с партнерами и властями в этом вопросе.
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