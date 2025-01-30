«Намного круче американских». Жители США пришли в восторг от российских мультфильмов

В США местным жителям предложили посмотреть советские и российские мультфильмы и поделиться своими впечатлениями. В частности, им показали «Чебурашку», «Ну, погоди!», «Винни Пуха» и «Машу и медведя». Об этом сообщает BuzzFeed.

«Этот мультик сделан намного лучше, чем некоторые из тех, что я смотрела в детстве», – поделилась американка во время просмотра «Чебурашки».

Когда в кадре появился крокодил Гена, один из зрителей воскликнул: «Ооо! Это кто, динозавр?!». Они заметили, что персонаж в самом начале постоянно грустит, но не все поняли причину. «По-моему, он только что получил документы на развод или что-то в этом роде», – предположил один из жителей США.

При просмотре «Ну, погоди!» американские зрители обратили, что в нем все курят, причем сигареты перевернуты наоборот. «Так курят русские?» – задался вопросом один из жителей США.

Высоко американцы оценили и «Машу и медведя». «Я впечатлен качеством этого мультика», – сказал один из зрителей. Другой отметил, что этот мультфильм «намного круче американских».