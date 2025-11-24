Намибийский политик Адольф Гитлер в пятый раз баллотируется на региональных выборах

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона в пятый раз намерен участвовать в региональных выборах в округе Омпунджа. Об этом сообщает «РБК», приводя информацию «Bild».

Сам Уунона подтвердил свое решение баллотироваться, однако не уточнил детали кампании. Традиционно он выдвигается от правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки).

Региональные выборы в Намибии запланированы на 26 ноября.

Впервые Адольф Гитлер Уунона был избран в округе Омпунджа в 2004 году. С тех пор он трижды переизбирался, последний раз – в 2020 году.

Тогда в интервью политик пояснил, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. По его словам, его отец не осознавал исторические коннотации имени, а сам Уунона не стремится к мировому господству.

С 1884 по 1915 год Намибия являлась колонией Германии, а после Первой мировой войны территорией стал управлять Южно-Африканский Союз. Страна обрела независимость в 1990 году.